Bakırköy'de alınan bilgiye göre, Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde Bülent Ç.'nin kullandığı 34 LM 8022 plakalı otomobil, ters yönde seyreden 34 HR 7737 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

