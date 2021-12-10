Başkale'ye bağlı Gedikbaşı ve Kavurgalı mahallelerinde 28 Temmuz'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 1179 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan öldü.

Selin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında çiftçilere, ölen hayvanların yerine yenileri verildi.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi

Hayvanlar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sahiplerine teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçeye bağlı mahallelerde 1179 küçükbaş hayvanın öldüğünü, bu hayvanların yerine, sahiplerine yeni hayvanlar verdiklerini söyledi.

Tepe, "Geçtiğimiz temmuz ayında ilçemizde meydana gelen sel afetinde hayvanların telef olduğunu tespit ettik. Çiftçilerimizin hayvanlarının yerine yenilerini teslim ettik. Allaha çok şükür devletimizin sayesinde çiftçilerimizin zararını karşılamış olduk. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kavurgalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Torun, "Yazın sel nedeniyle köyümüzde yaklaşık 650 koyun telef oldu. Devletimiz sel zamanında da her zaman da yanımızdaydı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerimize köyüm adına teşekkür ediyorum. Ölen koyunlarımızın yerine yenileri verildi" dedi.