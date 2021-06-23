Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Selde dere yatağındaki köprü çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Ilgın ilçesinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde, dere yatağı üzerine kurulu köprü çöktü.
Ilgın ilçesinde yaklaşık bir saat süren sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağının üzerine kurulu, Avdan Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yol üzerindeki köprü çöktü. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım, tali yoldan sağlanmaya başlandı. Köprünün yeniden yapılacağı belirtildi.
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