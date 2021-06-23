Ilgın ilçesinde yaklaşık bir saat süren sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağının üzerine kurulu, Avdan Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yol üzerindeki köprü çöktü. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım, tali yoldan sağlanmaya başlandı. Köprünün yeniden yapılacağı belirtildi.