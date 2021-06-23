Olay, 18 Haziran'da Kamışoba Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Farsak, evinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi iki köpeğini kanlar içerisinde ölü olarak buldu. Farsak'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Aslan ve Duman isimli köpeklerin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Farsak, köpeklerini öldüren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cezalandırılması için şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.