Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kangal köpekleri 'Aslan' ve 'Duman' bıçaklanarak öldürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde Arifcan Farsak'a ait 'Aslan' ve 'Duman' isimli Kangal cinsi 2 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 18 Haziran'da Kamışoba Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Farsak, evinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi iki köpeğini kanlar içerisinde ölü olarak buldu. Farsak'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Aslan ve Duman isimli köpeklerin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Farsak, köpeklerini öldüren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cezalandırılması için şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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