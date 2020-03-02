Bağcılar Belediyesi öncülüğünde, Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi önünde yürüyüş öncesi program gerçekleştirildi.

Burada konuşan Çağırıcı, "Bugün Tokatlı kardeşimize bayrağı teslim edeceğiz inşallah, 18 Mart'ta bayrağı orada yetkililere teslim edecek. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile Ortadoğu ve Suriye'ye barışın geleceğine inandığını dile getiren Çağırıcı, yürüyüşün harekatın başlangıcına denk gelmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

"Biz şehitlerimizle ve gazilerimizle yaşayan bir milletiz. Tarih boyunca unutmadık ve kıyamete kadar da unutulmayacağına inanıyoruz. Şehitlerimiz gururumuz ve onurumuz." diyen Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca dik durmuş, insanların huzurunu ve barışını hedeflemiş bir milletiz. Gittiğimiz coğrafyalarda sömürü düzeni kurmayan, tamamen insanlığın huzur ve barışı için seferler düzenleyen bir milletiz. Biz vatanı, bayrağı ve ezanı için koşarak şehadete yürüyen bir milletiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelecek nesillerin de aynı duygu ve inançla yetişmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz."

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş de kendisine destek olan Çağırıcı'ya teşekkür ederek, "Bu emanet bize gazilerimizden, şehitlerimizden emanet. Biz bu bayrak, bu vatan için kan döktük, can verdik. Bu vatan, bayrak için kan döküp alırız." diye konuştu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise Gümüş'ün 18 Mart'ta anma günü etkinliklerinde Bağcılar'dan götürdüğü Türk bayrağını Çanakkale'de yetkililere teslim edeceklerini söyledi.

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nda savaşan askerlere ve Türk ordusuna Cenab-ı Allah'tan yardım dileyen Eldivan, "Dua bekliyoruz milletimizden. O kadar güzel, anlamlı bir güne denk geldi ki mart ayı bizim için zafer ayı. İnşallah Cenab-ı Allah ordumuzu da muzaffer kılar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çağırıcı ile Eldivan, dönemin asker üniforması giyen Saffet Gümüşe yürüyüş süresince taşıyacağı Türk bayrağını teslim etti.

Saffet Gümüş, edilen duanın ardından 18 Mart'ta tamamlayacağı Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gitmek üzere yürüyüşe geçti.