Kastamonu Belediyesi, son dönemde salgın hastalıkların artması nedeniyle dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla kentin en yoğun kullanım alanlarından şehirlerarası otobüs terminali, okullar ve halk otobüslerinde, salgın hastalıklara karşı önlem ve hijyen amacıyla dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşlar da salgın hastalıklara karşı önlem almaları için kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri hususunda uyarıldı.