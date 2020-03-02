Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yeri ile İzmit ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 480 şişe kaçak içki bulundu.

Gözaltına alınan Y.B, S.B. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.