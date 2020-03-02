Girne Amerikan Üniversitesi Bilgisayar Bileşim Teknolojileri Öğretmenliği mezunu Mine ile Murat Koç, lazer kesim ahşap hediyelik eşya üzerine iş yeri açma kararı aldı.

Ailelerinin desteğiyle lazer ahşap kesim makinesi alan Koç çifti, iş yeri açarak üretime başladı.

Projelerini KOSGEB'e sunan çift, hibe desteği almaya hak kazandı.

Yoğun talep üzerine ikinci makinelerini de KOSGEB desteğiyle alan Mine-Murat Koç çifti, hem hediyelik eşya, kişiye özel ürünler, magnet, oyun evleri ve benzeri ürünler yapıyor hem de öğrencilere üretimin nasıl yapıldığını uygulamalı gösteriyor.

"Gece gündüz siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz"

Mine Koç, ailelerinin desteğiyle bir lazer ahşap kesim makinesi aldıklarını ve hazırladıkları projeyi de KOSGEB'e sunduklarını söyledi.

Kısa süre sonra KOSGEB'in projelerini onayladığını ve hibe desteğinde bulunduğunu belirten Koç, "Zamanla yoğun talepler olunca ikinci makineyi almaya karar verdik. KOSGEB'e projemizi sunduk ve kabul edildi. İkinci makinemizi da aldıktan sonra gece gündüz siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hediyelik eşya, kişiye özel ürünler, magnet, oyun evleri, ahşap ve pleksi, her şeyi yapıyoruz. İnternetten sipariş alarak Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. O kadar yoğun bir sipariş var ki eşimle sabahlara kadar çalışıp siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Koç, okullardan da öğrencilerin etkinlikleri için işletmelerine geldiğini aktararak, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin iş yerlerine gelerek üretim, dağıtım tüketim ünitesini işlediğini ve lazer ahşap kesim makinesiyle yapılan ürünleri kendi elleriyle monte ettiklerini sözlerine ekledi.

SAÜ Vakfı Özel Ortaokulu sosyal bilgiler zümre başkanı Özden Öncel Naiboğlu da derslerde üretim dağıtım ve tüketim ünitesine geçtiklerini söyledi.

Üretimin nasıl olduğunu göstermek için öğrencileri Mine-Murat Koç çiftinin iş yerine getirdiklerini ifade eden Naiboğlu, "Öğrencilerimiz hem teknolojiyi öğrenecekler hem de kendi kumbaralarını yapacaklar. Kumbaranın şeklini kitap olarak seçtik. Amacımız çocuklarımızı kumbarada biriktirdikleri parayla kitap almaya yönlendirmek." dedi.