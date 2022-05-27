Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın cenazesi, öğle vakti Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay’ın cenazesi, kılınan namazın ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran anne Sevinç Kapılay, baba Erkan Kapılay ve erkek kardeş Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazede tekbirler getirilip, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.