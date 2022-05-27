Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraykent Mahallesi'nde M.H'ye ait iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 134 paket nargile tütünü, 45 paket sigara, 5 elektronik sigara ve 7 elektronik sigara likidi ele geçirdi.
Şüpheli M.H. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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