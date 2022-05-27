Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde bir otelde düzenlenen programda, basın mensuplarına Karaman’a özgü olan yemekler tanıtıldı.

Bu yıldan itibaren 21-27 Mayıs günlerinin "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlanacağını vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdür Burhan Yemiş, şöyle konuştu;

"Etkinliklerimiz devam ediyor, geçtiğimiz günlerde Hatuniye Medresesi'nde Karaman'ın eski lokantaları ve lokantacılarıyla ilgili panelimiz oldu. Dün üniversitede gastronomi bölümümüzün hem 7 bölgenin hem de Karaman yemeklerinden oluşan ikramı ve aynı zamanda Karaman mutfağı üzerine bir paneli vardı. Bugün buradayız, inşallah yarın da Halk Kütüphanesindeki etkinlikle bu haftayı sonlandırmayı düşünüyoruz. Yemek sadece bedenin gıdasının ötesinde bir kültür unsuru. Yemeği nasıl pişirdiğimiz, ne yediğimiz, nasıl yediğimiz aslında kim olduğumuzla doğrudan ilgili bir şey."

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Şen ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çok güzel etkinlikler yaptığını belirterek, "Biz dün üniversite olarak 80 çeşit Türk mutfağı yemeği yaptık. Çok güzel geri dönüşler oldu, illerden gelen öğrencilerimize yönelik farkındalıklar oluşturuldu. Her sene tekrarlanmasını diliyoruz. Karaman gerçekten kadim toprakların olduğu, kadim uygarlıkların burada yaşadığı bir yer. Dolayısıyla çok zengin mutfak kültürüne sahip. Sadece Karaman'a ait olan 200 çeşitten fazla yemek olduğu biliniyor. Bunların ortaya çıkarılması lazım, Türk Mutfağı Haftası’nın da bunlara vesile olduğu için bizim bu konuda emek harcamamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemekler, katılımcılara ikram edildi.