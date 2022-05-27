Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da ortaokul öğrencileri piknikte buluştu
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Kemer ilçesinde ortaokul öğrencilerinin sınav stresini azaltmak amacıyla piknik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Akpınar Yaylası Asarcık mevkisinde organize edilen etkinlikte öğrenciler, çuvalla zıplama, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.
Etkinliğe, Kemer Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Ömer Aktürk ve öğretmenler de katıldı.
Etiketler: Burdur
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