Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 62 gram sentetik uyuşturucu, 325 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 62 gram sentetik uyuşturucu, 325 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kütahya Kaçakçılık
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