Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde düzenlenen programa, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'den ekipler katıldı.

Ekiplere, orman yangınlarıyla mücadele etmek için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitimler verildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geçen yıl orman yangınları konusunda çok üzücü günler geçirildiğini belirterek, "Devletimiz bu yangınların tekrar etmemesi için gereken her türlü tedbiri alıyor. Personellerimizin de aldığı bu eğitimler yangınla mücadele açısından önemli. Eğitimlerini sürdüren personellerimize başarılar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.