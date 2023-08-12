Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki kabrine giden annesi Hatice Gedik ve yakınları, mezara çiçek bıraktı.

Hatice Gedik, gazetecilere çok büyük acı yaşadığını söyledi.

Son 6 yılda 4 yakınını kaybettiğini anlatan Gedik, "Kızımla torunum depremde, eşim de Kovid-19'dan vefat etti. Çok cesur ve merhametli çocuktu" dedi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve vatandaşlar katıldı.