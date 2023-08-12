Kasten öldürme suçundan 6 yıldır aranan zanlı köyde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik çalışmasını sürdürdü.



Bu kapsamda, 6 yıldır `kasten öldürme` ve `basit yaralama` suçundan aranan A.Ç'nin yakalanması için jandarma ekiplerince operasyon başlatıldı. Bir kişinin ölümüne, 2 kişinden de yaralanmasına neden olan A.Ç, ilçeye bağlı Eşmeçayır köyünde saklandığı yerde yakalandı. Jandarmadaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.