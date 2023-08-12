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Güncel
İHA 12.08.2023 14:02

Tokat'ta bir kişi onarmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı

Tokat'tın Erbaa ilçesinde 67 yaşında ki bir kişi onarım için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralandı.

Tokat'ta bir kişi onarmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İsmet Paşa mahallesi Aytaç caddesi üzerinde tek katlı müstakil evde yaşayan Bedrettin O., onarım için evinin çatısına çıktı.

Çatıdaki boşluğu tahta çakarak kapatmak isteyen Bedrettin O., dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Komşunun bahçesine düşen Bedrettin O.'ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından Bedrettin O.'ı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bedrettin O.'ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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