AK Parti Eskişehir'de "Şehir Buluşmaları" gerçekleştirecek

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların nabzının tutulması ve milletin sesine kulak verilmesi amacıyla il ve ilçe teşkilatlarınca yaz döneminde saha çalışması kapsamında "Şehir Buluşmaları" gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığınca koordine edilen çalışmalar kapsamında bakanların, MKYK üyelerinin ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından programlar düzenleneceğini kaydetti.

Partilerinin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetlerin programlarda anlatılacağını ifade eden Reyhan, Türkiye'nin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eskişehir olarak biz de saha çalışmalarımızı başlattık ve bunun üzerine 12 Ağustos Cumartesi günü Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Eskişehirli hemşehrilerimizin gönüllerine misafir olmaya geliyor. Şehrimize ve kıymetli vatandaşlarımıza hizmetin en iyisi için gece demeden gündüz demeden birlikte 'Türkiye Yüzyılı' için çalışmalarımıza devam edeceğiz"