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Güncel
AA 12.08.2023 14:10

Somaliland'de 9 polis pusu kurularak öldürüldü

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Somaliland'de 9 polis pusu kurularak öldürüldü

Somaliland Polis Müdürü Muhammde Aden Dabagale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ga'an Libah Dağları'nda toplanan isyancıların, Go-dayar kentinde seyir halindeki güvenlik güçlerine pusu kurduğunu belirtti.

Dabagale, "Güvenlik güçlerimize pusu kurularak saldırı düzenlendi. 9 polisimizi öldürdüler, 17 polisimizi yaraladılar" dedi.

Saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini veren Dabagale, saldırının Somaliland hükümetine karşı gelen isyancı gruplarca yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Somaliland'de yönetime karşı çıkan muhalifler, Hargeisa, Burco ve Ceerigaabo'da protesto eylemi düzenledi.

Ga'an Libah Dağları bölgesinde saldırıyı düzenleyen isyancı gruplar, Somaliland Başkanı Musa Bihi'nin istifa etmesini istiyor.

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