Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Şehirlerarası seyahat yasak mı?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat edilebilecek mi? Özel araçla şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.
Özel araçla şehirlerarası seyahat yapılabilecek mi?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.
Son Haberler
- 10:45
- 10:29
- 10:39
- 10:34
- 10:16
Sıradaki Haber
Kafeler ve restoranlar açıldı mı? Alışveriş merkezleri kaça kadar açık?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz