Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kız çocuklarının eğitimiyle ilgili yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Şehir dışında üniversite okuyan Şanlıurfalı kız öğrencilere burs vereceklerini vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"İlk etapta 250 kız öğrencimize aylık 400 lira burs verilecektir. Burs oranını ve öğrenci sayısını ilerleyen dönemlerde artırmayı hedefliyoruz. 8 ay boyunca bursumuz devam edecek. Bir başvuru sitesi de hazırladık. İstenen bilgiler doldurularak başvurular yapılacak. 21 Ekim'e kadar ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimiz müracaatta bulunabilir. Başvuru sonuçlarını da yine site üzerinden duyuracağız. Şeffaf ve objektif bir şekilde desteklerimiz sürecek. Kız çocuklarımızı da eğitimi de önemsiyoruz. Burslar Valilik koordinesinde yürüyecek. Vakıflar, hayırseverler, iş adamlarından da destek bekliyoruz. Çok kıymet verdiğimiz çok özel bir çalışma. İlerleyen dönemlerde dokunduğumuz çocukların sayısını artıracağız. Çam sakızı çoban armağanı olarak düşünüyoruz. Emeği ve katkısı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum."