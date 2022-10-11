Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde tanıtıldı
Beypazarı Belediyesi, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde kurduğu stantta ilçeyi tanıttı.
Altındağ ilçesi Hamamönü'ndeki etkinlikte, ilçeye özgü ürünler sergilendi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin tanıtımı için festivalde yerlerini aldıklarını belirtti.
Festivalde Seğmen ekibi ve Beypazarı Muhtarlar Halkoyunu ekibi gösteri sundu.
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