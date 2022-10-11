İklim ve verimli toprakları gibi doğal ortam özellikleri bulunan Bilecik'te, ceviz yetiştiriciliği için elverişli alanlar bulunuyor. Geçen yıl 2 bin 381 ton ceviz üretimi gerçekleşen ilde, bu yıl 3 bin 500 ton civarında rekolte bekleniyor.

Ceviz yetiştiriciliğinde Türkiye'de yedinci sırada yer alan Bilecik'te üretimin en fazla yapıldığı Gölpazarı ilçesindeki üreticiler, yeni teknikleri kullanarak sistemli bahçe kurulumu yapmaya başladı.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki bin rakımlı Büyükbelen köyünde, bahçelerine sabah erken saatlerde giden üreticiler, rüzgar ve soğuk havaya rağmen ağaçların altına serdikleri örtüye silkeledikleri cevizleri toplayarak çuvallara dolduruyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında uzun kuyruklar oluşuyor.

"Yıldan yıla üretimimizi artırıyoruz"

Köy Muhtarı Sefer Güven, sezonun eylül ortasında başlayıp, ekim sonuna kadar devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yılda yaklaşık bin ton civarında ceviz üretimimiz var. Adapazarı, Bursa'ya yaş kabuklu ceviz gönderiyoruz. Genellikle yaş olarak pazarlıyoruz. Bazen de kuru olarak pazarlıyoruz. Köyümüzün en büyük geliri ceviz, daha sonra kiraz gelir. Köyümüzün rakımı bin civarında. Onun için iklimimiz cevize daha elverişli. Kalite daha yüksek. Genel olarak "chandler" cinsi ceviz üretiyoruz. Bilecik Valiliğimizin 2 yıl önce başlattığı 'Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' ile köylümüze ücretsiz olarak ceviz fidanları dağıtıldı. Ceviz yetiştiriciliğini teşvik ediyoruz. Ceviz fidanlarının faydasını görüyoruz. Yıldan yıla üretimimizi artırıyoruz. Vatandaş da memnun, alıcı da memnun."