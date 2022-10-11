Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serap Ünal, üç boyutlu yazılımla seramik üretimini denemek istediklerini söyledi.

Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de kimsenin bunu yapmadığını öğrendiklerini anlatan Ünal, "Araştırmaya devam ettiğimizde bunu yapabileceğimizi gördük. İlk önce Isparta yöre toprağının kullanmak için analizlerini yaptık. Web projesine dönüştürdük. Projemiz üniversitemiz tarafından uygun görüldü ve desteklendi. Desteklenmesi sonucunda makineyi ABD'den getirdik" dedi.

Projenin asıl amacının arkeolojik çalışmalarda bulunan kırık parçaları 3 boyutlu yazılımla tamamlayabilmek olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Arkeolojik alanlarda çıkan kırık buluntuların üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar aylarca süren çalışmalar. Bu süreyi nasıl kısaltabiliriz, bu kırık parçaları üç boyutlu yazılımla nasıl çözüm üretebilir ve tamamlayabiliriz diye düşünüyoruz. Yöre toprağından da bunu yaptığımız zaman aslında arkeolojik alanda da çok büyük faydalar sağlayacağız."