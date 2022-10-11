Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sorgun'da park halindeki minibüs yandı
[Fotograf: İHA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yanan minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi üzerinde Ö.Ç'ye park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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