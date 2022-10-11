Beypazarı ilçesi Oğuzkent mevkiinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı.

Sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı kavşaktaki kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.