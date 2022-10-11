Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün ticari araçla çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Beypazarı ilçesi Oğuzkent mevkiinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı.
Sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı kavşaktaki kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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