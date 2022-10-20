Sbide Antik Kenti, Yukarıçağlar'ın kuzeyindeki "Hisarkaya" ya da "Sultan Tahtı" olarak isimlendirilen yamaçlarda yer alıyor. Kazı çalışmalarının sürdüğü antik kentin kalıntıları, geniş bir alana yayılmış durumda bulunuyor.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Anadolu coğrafyasının ilk çağdan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karaman'ın Orta Anadolu'da tarihi, kültürü, ekonomisi, insanlarının çalışkanlığıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu anlatan Akkoyun, "İnsanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi, ilimizin kalkınması için tüm kamu kuruluşları olarak hep birlikte çalışıyoruz. Bunların yanı sına şehrin kültürünün tarihinin ortaya çıkarılması, turizme kazandırılması ve korunması ebette hem devlet olarak bizlerin hem de vatandaşlarımızın görevi" dedi.

"Sbide Antik Kenti'ndeki kazıları çok önemsiyoruz"

Akkoyun, "Sbide Antik Kenti'ndeki kazıları çok önemsiyoruz. Burada çok büyük bir antik kent var. Sur yapılanması, kilisenin yapısı ve büyüklüğü, nekropolün büyüklüğü, buranın önemli bir yer olduğuna işaret ediyor. Elde edilen buluntular en hassas şekilde incelenmekte. Bulunan cam, toprak, seramik eşyalar, sikkeler, ev eşyaları, çalışmalar bittikten sonra sergilenecek. Gelecek yıllardaki kazılarda, bölgenin şimdiye kadar gizli kalmış, tarihine ışık tutacak belge ve verilere ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.