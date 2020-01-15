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Sason'da takı tasarım kursu sona erdi15 Ocak 2020 Çarşamba 15:49 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:56
Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur desteğiyle açılan takı tasarım kursu sona erdi.
[Fotoğraf: AA]
Çok Amaçlı Toplum Merkezinde 6 ay devam eden kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.
Programa katılan İş-Kur Batman İl Müdürü Besim Eviz, bu kursların Sason'a ayrı bir renk kattığını belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür kursların bundan sonraki süreçte de devam etmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.
Kaynak: AA