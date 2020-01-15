Çok Amaçlı Toplum Merkezinde 6 ay devam eden kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.

Programa katılan İş-Kur Batman İl Müdürü Besim Eviz, bu kursların Sason'a ayrı bir renk kattığını belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür kursların bundan sonraki süreçte de devam etmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA