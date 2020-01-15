Dernek yetkilileri tır şoförlerinin desteğiyle temin ettikleri kışlık giysi ve botları öğrencilere ulaştırdı.

Kaymakam Sezer Işıktaş yaptığı açıklamada, derneğin spor kulüplerinin yanı sıra öğrencilere de yardımda bulunduğunu söyledi.

Dernek yetkililerinin giysi, bot ve çeşitli hediyeler aldığını dile getiren Işıktaş, "Kendileri ile Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda hediyeleri takdim ettik. Başta kendileri olmak üzere katkı sunan iş adamlarına ve şoförlerimize teşekkür ediyor, bu tür faaliyetlerin devam etmesini diliyoruz." dedi.



Kaynak: AA