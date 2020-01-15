70 santimetre boyundaki, 8 kilogramlık levrek tezgahta hiç beklemeden satıldı.

Levreği, kilogramı 120 liradan 960 liraya satan balıkçı Volkan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, levreği kilogramı pahalı olduğu için genelde işletme sahiplerinin aldığını belirtti.

Sarıkaya, "Levrek lezzetli bir balıktır. Hiçbir şeye değişilmez. Güzeldir çok lezzetlidir." dedi.

Kaynak: AA