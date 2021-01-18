Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Türkiye'ye girmek üzere gümrük sahasına gelen E.K'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

X-Ray taramasına sokulan tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarında detaylı şekilde incelendi.

Ekiplerce yapılan kapsamlı aramada azdırma çakısı (dişli) olduğu düşünülen çeşitli ebatlarda 14 ürün ile 38 bin matkap ucu ele geçirildi.

E.K. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatıldı.