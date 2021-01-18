Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kadir Akbaş yönetimindeki 44 NP 451 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahallesi'nde İrşat Bakırhan idaresindeki 44 LC 525 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda sıkışan İnci Akbaş, Eslem Akbaş ve Mustafa Bakırhan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Kartepe'de kayak sezonu açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz