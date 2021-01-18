Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve dün İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması ve öldüğü belirlenen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.



