Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de batan kuru yük gemisindeki kayıp mürettebatın arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve dün İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması ve öldüğü belirlenen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.
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