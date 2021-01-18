Şırnak'ta kent merkezinde 2, Uludere ilçesinde 2 ve Beytüşşebap ilçesinde 13 olmak üzere 17 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri bu yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde dün başlayan kar yağışının ardından sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı.

Siirt

Siirt'te de kar yağışından dolayı 4 köy yolu ulaşıma kapandı, karda mahsur kalan 2 minibüs kurtarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı Pervari ilçesinde 12 köy, Şirvan ilçesinde 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yapılan çalışmalarla 12 köy yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Köylerle ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Canpolat, "Halen 4 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz yoğun mücadele sürdürüyor. Havaların iyi gitmesi durumunda tüm köy yolları ulaşıma açılacak." dedi.

Yoldan mahsur kalan bir minibüsün ekipler tarafından kurtarıldığını ifade eden Canpolat, vatandaşların yolda mahsur kalmaması için tüm ihbarların değerlendirildiğini aktardı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, Oya-Cevizlik yolunda karda mahsur kalan 1 minibüsü kurtardı.

Elazığ

Elazığ'da da etkisini devam ettiren kar yağışı sonucu kapalı köy yolu sayısı 94'e yükseldi.

Merkez ve ilçelerde üç gündür etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle merkez ile Karakoçan, Palu, Maden, Sivrice, Kovancılar ve Baskil ve Keban ilçelerinde 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine göre, kentte yağışların yer yer kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Baskil ilçesinde de sabaha karşı başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.