Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı Kartepe'de, kar seviyesinin 1 metreye ulaşmasıyla pistler kayakseverlerin kullanımına sunuldu.

Pistlere akın eden tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkardı.

İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe'de, her zorluk seviyesinde uzunlukları 400 metre ile 3 bin 500 metre arasında değişen 12 pist bulunuyor. Geyikalanı Tepesi, Kartepe ve Karlık Tepe, bölgenin 3 kayak pist merkezi olarak öne çıkıyor.