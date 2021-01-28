Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıveliler'de kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.
İlçe Belediyesi kent merkezinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
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