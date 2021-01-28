Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sinop'ta devasa projelerin hayata geçirildiği ve önemli yatırımların yapıldığını belirtti.

Kente yıllık 19,11 milyon metreküp içme suyu sağlayacak tesislerin hizmete alındığını vurgulayan Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Sinop'ta bugüne kadar 4 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile 214 bin 692 kişinin ihtiyacını karşılayacak yıllık 19,11 milyon metreküp içme suyu sağladık."

Karadeniz ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sinop'ta ziraatın daha da gelişmesi için de adımlar atıldığını vurgulayan Yıldız, "Son 18 yılda kente 720 milyon 198 bin 335 lira yatırım yaptık. Erfelek Barajı'nı hizmete aldık. Bu baraj 28 bin 730 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ayrıca Saraydüzü, Dodurga, Karaca ve Kurusaray barajlarını da tamamlayarak işletmeye aldık." ifadesini kullandı.

Yıldız, kentte iki barajın da yapımının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sinop’un su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda Boyabat Ilıksu ve Türkeli Zimari barajlarının yapım çalışmaları devam etmektedir. Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı inşa çalışmalarımız kapsamında Sinop ilimizde 3 adet depolama tesisi çalışmalarımız devam etmektedir."