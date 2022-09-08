Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kars Sarıkamış'ta kargo aracı at arabasına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Sarıkamış'ta at arabasıyla seyir halindeki F.S.’ye, N.K.’nın yönetimindeki kargo aracı arkadan çarptı. Kazada at arabasını kullanan kişi ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan F.S’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kars
Son Haberler
- 09:33
- 09:22
- 09:18
- 08:56
- 09:02
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 6 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz