Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de 6 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada çok miktarda dolu makaron ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.
Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı.
Aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin doldurulmuş makaron sigara, 20 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 paket tütün ele geçirildi.
Yapılan çalışmada bir kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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