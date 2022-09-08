Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin doldurulmuş makaron sigara, 20 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 paket tütün ele geçirildi.

Yapılan çalışmada bir kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.