Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü
Çorum'da traktörün altında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yakınları Hulusi Ü'yü (68), Çukurören köyü Derecik mevkisindeki tarlasında traktörün arka tekerinin altında sıkışmış halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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