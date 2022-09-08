Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk hükümetinin Tahran'a yönelik iddialarının asılsız, bu tür iddialarla İran ile siyasi ilişkilerin kesilmesinin de yersiz bir hareket olduğu belirtildi.

İran'ın siber saldırılara maruz kalan ülkelerden biri olduğu ifade edilen açıklamada, Tahran yönetimi, siber alemin, diğer ülkelerin kritik dijital altyapılarına saldırmak için bir araç olarak kullanılmasını reddetti ve kınadı.

Ne olmuştu?

Arnavutluk makamları, temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulunun, İran ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini açıklamıştı.