Köprübaşı Mahallesi Setaltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, T.Y, O.D. ve I.T’ye tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.