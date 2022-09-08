Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Aksütlü Mahallesi mevkiinde, S.E. idaresindeki 60 TC 272 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan S.E. ile G.E, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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