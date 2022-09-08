Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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