İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu.

İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ