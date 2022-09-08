Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ duyuru ile planlı kesintilerin yaşanacağını duyurdu. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak, ne zaman saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu.
İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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