Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıkamış'ta filyasyon ekibine destek amacıyla polislerden özel denetim ekibi kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine destek amaçlı polis özel denetim ekibi kuruldu.
İlçe Kaymakamı Recep Koşal koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından kurulan ekip, özel kıyafetleriyle ilçede salgını önlemek için izolasyon altındaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.
Ekipler, ayrıca vatandaşları salgına karşı bilgilendirip uyarıyor.
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