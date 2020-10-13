İlçe Kaymakamı Recep Koşal koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından kurulan ekip, özel kıyafetleriyle ilçede salgını önlemek için izolasyon altındaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.

Ekipler, ayrıca vatandaşları salgına karşı bilgilendirip uyarıyor.