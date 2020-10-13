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Tokat'ta traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ile babası yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Dursun Örnek (35) idaresindeki 60 ZC 889 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şehitler köprüsü yakınlarında, Bedrettin Genç'in kullandığı 60 HJ 814 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile babası Ahmet Örnek (64), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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