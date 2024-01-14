Sarıkamış'ta ev ve işyerlerinin camları, doğal gaz bacaları buz tuttu

İlçede, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü. Ev ve işyerlerinin camları, doğal gaz bacaları buz tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar arabalarını battaniye, branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı araçlar tüp gazla ısıtılarak çalıştırıldı.

Sürücülerden Ferzender Köse, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Gece hava eksi 17-18 dereceye düşüyor. Arabamız çalışmadı, onun için ısıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle kuşlara yem bıraktı.