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Güncel
AA 14.01.2024 12:41

Çorum'da 1 kişi evinde ölü bulundu

Çorum’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Çorum'da 1 kişi evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Necmettin Yaşar'ın (61) Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi'ndeki evine giden yakınları kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler Yaşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Yaşar'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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