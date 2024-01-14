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Güncel
İHA 14.01.2024 12:28

Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar

Eksi 33 dereceye rağmen Ağrı Dağı’na tırmanan dağcıların yüzleri buz tuttu.

Eksi 33 derecede Türkiye’nin çatısına tırmandılar

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağa’na tırmanmak isteyen dağcılar eksi 33 dereceyi bulan soğuğa rağmen tırmanışa geçti. Tırmandıkça soğuk havanın etkisini daha da hissettirmesiyle dağcıların saçları be sakalları buz tuttu.

Ağrı Dağı’nda yerel rehber olan Nejdet Bozkurt, 4 bin 200 rakımdan aşağı inmeye başlarken, havanın çok soğuk ve rüzgarlı olması kendilerini çok zorladığını söyledi. Bozkurt, “Ağrı Dağı’ndan aşağı iniyoruz. 4 bin 200’den aşağı doğru iniyoruz hava kapalı gece bayağı rüzgar vardı. Ekip iyi, hava kötü ama aşağı iniyoruz artık Noel baba oldum” dedi. 

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